Marcel Ciolacu a cerut membrilor PSD „să nu se teamă” de reformele din sistemul bugetar Premierul Romaniei și-a indemnat colegii de partid in ședința Consiliului Național Politic al PSD sa nu se teama de lupul cel rau, adica de reforma sistemului bugetar și nici de digitalizare. „Voi merge mai departe cu reforma bugetara. Nu trebuie sa va fie frica de reforma, de reorganizari. Oamenii așteapta asta de 30 de ani. Sa nu va fie frica de oameni pentru ca vor fi alaturi de noi! Lucrurile nu se mai pot face ca pana acum. Fiecare minister și fiecare instituție publica trebuie sa aiba un birou unic de avizare și un proiect digital unic care sa fie implementat la toata lumea. Trebuie sa pornim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit in ședința Consiliului Național Politic al PSD despre masurile care vor fi luate in sistemul bugetar. Ciolacu le-a cerut tuturor liderilor PSD sa ”nu se teama” de reforme și anunța faptul ca instituțiile statului vor intra intr-un amplu proces…

- ”Oameni buni, nu desfiinteaza nimeni cash-ul. Nu obliga nimeni sa ai card”, a afirmat, marti seara, la Romania TV, Marcel Ciolacu. Intrebat de ce se limiteaza valoarea platilor, Ciolacu a afirmat: ”Pai si cum sa combata? Doamne, am innebunit? La magazinul din comuna platesti mai mult de 5.000 de lei?”…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre pensiile speciale, menționand ca totul a intrat in linie dreapta. „S-a incheiat acea anomalie in care caștigai mai mult la pensie decat in activitate. Mai era o anomalie – calculul pensiei pe ultima luna de salariu. Cautați-l pe fostul procuror general sa vedeți cum și-a…

- O schimbare politica semnificativa planeaza asupra județului Buzau, intrucat mai mult de 75% dintre primarii sai se pot confrunta cu perspectiva de a-și lua adio de la birourile lor. Aceasta transformare radicala este rezultatul unei reforme propuse de liderul Partidului Social Democrat (PSD), Marcel…

- Marcel Ciolacu vrea ca primarii și președinții de Consilii Județene care candideaza din partea PSD sa nu aiba mai mult de doua mandate. Premierul iși dorește o astfel reforma in partid, insa recunoaște ca trebuie sa aiba și susținerea colegilor, a declarat la Digi24. „Eu pot face acest lucru ca președinte…

- Exista o fraza din Biblie care se repeta de 365 de ori - o data pentru fiecare zi a anului. Aceasta fraza este "Nu te teme!" și este prezenta in diferite forme și variante in intreaga Biblie. Fraza "Nu te teme!" este menționata de Dumnezeu in fața Vechiului Testament de cel puțin 80 de ori, iar in Noul…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat ca Puterea nu va veni cu OUG-uri pentru reforma fiscala și bugetara, ci iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului, ceea ce inseamna ca iși pune mandatul de șef al Executivului pe masa, in cazul in care Opoziția vine cu o moțiune de cenzura.

- Cum o mare parte dintre funcționarii de la Finanțe și Trezorerie protesteaza și vineri, intrebarea care este pe buzele tuturor, acum, este legata de plata lefurilor catre bugetari, in contextul zilelor libere de Sfanta Maria. Spre surpriza tuturor, am aflat ca banii au fost virați, și inca de joi, la…