- Rezultatele evaluarii ministrilor ar urma sa fie prezentate saptamana viitoare, luni, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . „Din ceea ce cunosc, rezultatele evaluarii ministrilor vor fi prezentate saptamana viitoare, luni”, a declarat Carbunaru, in cadrul…

- Romania ar putea incasa la finalul lunii iulie, de la Comisia Europeana, cele 3 miliarde de euro in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), bani care vor ajuta la stabizarea financiara a Romaniei, a declarat joi Marcel Bolos – Ministrul Investitiilor…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, informeaza…

- Ar fi pacat pentru Romania ca, la un buget de 80 de miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, sa nu putem asigura forta de munca necesara pentru atragerea fondurilor europene, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern, potrivit…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a criticat unele ținte din Planul Național de Redresare și Reziliența, el precizand ca sunt „greu de ințeles”. Burduja a subliniat ca, daca Romania nu indeplineste condițiile asumate prin PNRR, poate pierde 30 de miliarde de euro. Ministrul Cercetarii, Inovarii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…