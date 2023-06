Numirea lui Marcel Boloș ca ministru al Finanțelor a adus și o premiera inedita in politica romaneasca: un preot misionar celib, adica fara parohie și fara drept de a se casatori, a ajuns in conducerea a cinci ministere. Marcel Boloș a fost in 11 ani la butoanele a 5 ministere In primul guvern Ponta, actualul șef al SRI, Eduard Hellving, ajungea ministru al Dezvoltarii, iar unul dintre secretarii de stat era preotul de la Oradea Ioan Marcel Boloș. De atunci au trecut 11 ani, timp in care preotul Marcel Boloș a ajuns sa „slujeasca” in patru ministere. Astfel, in cabinetul Cioloș a fost secretar…