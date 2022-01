Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de numire a lui Marcel Bolos ca ministru al Cercetarii, Inovatiei si Digitalizarii. Potrivit Administrației Prezidențiale, ceremonia de depunere a juramantului va avea loc la ora 14.00, la Palatul Cotroceni. Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, joi, ca nominalizarea pentru Ministerul Digitalizarii fost validata de catre conducerea partidului, […] The post Marcel Bolos, numit ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .