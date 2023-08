Stiri pe aceeasi tema

- ”Sa oprim risipa. Guvernul Romaniei trebuie mai mult decat oricand sa gestioneze cu grija resursele publice si sa asigure utilizarea lor eficienta. Este o prioritate esentiala pentru a asigura sustenabilitatea fiscala si pentru a promova o crestere economica sanatoasa. Am impartasit aceasta viziune…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca pachetul de masuri fiscal-bugetare aflat in analiza pentru consolidarea bugetului de stat trebuie sa aduca inca din 2023 o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei, iar din sedinta cu premierul Marcel Ciolacu si echipa de experti a ministerului…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, avertizeaza ca deficitul bugetar reprezinta o “amenințare serioasa pentru viitorul” Romaniei și anunța un pachet de masuri menit sa aduca o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei incepand cu anul 2023. Marcel Boloș avertizeaza asupra deficitului bugetar…

- ”Dupa cum ati vazut zilele acestea, Ministerul Finantelor este in postura de integrator: face simulari asupra impactului pe care diferite propuneri fiscal-bugetare il pot avea, pentru ca Guvernul Romaniei sa ajunga la o consolidare echilibrata a bugetului de stat, raportata la cheltuieli si venituri.…

- Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, a criticat in termeni duri, in cadrul emisiunii saptamanale „Puterea Cuvantului” difuzata pagina de Facebook si pe canalul de YouTube al cotidianului Puterea, decizia Guvernului Ciolacu de a creste impozitele si taxele in incercarea de a reduce deficitul…