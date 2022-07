Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a prezentat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, mai multe masuri adoptate de catre Executiv. “O prima directie de actiune este cea legata de eficienta energetica pentru IMM-uri, asa incat IMM-urile vor putea accesa granturi cu valori cuprinse intre 50.000 de euro si 500.000 de euro…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul va aproba in cadrul sedintei de vineri o ordonanta de urgenta care va asigura finantare de un miliard de euro pentru eficienta energetica si productie de energie verde.

- Nicolae Ciuca a declarat la inceputul sedintei de Guvern ca 500 de milioane de euro vor fi destinate autoritatilor locale, iar 500 de milioane de euro, pentru IMM-uri. “Cea de-a doua ordonanta de urgenta este elaborata la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. Este o ordonanta…

- „Schema de eficiența energetica pentru intreprinderi mari și IMM-uri va avea un buget de 350 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene din Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, conform unui proiect de ordonanța de urgența inițiat recent de Ministerul Investițiilor și Proiectelor…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern.…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Guvernul Romaniei a avizat, miercuri, Programul Operational Regional al Regiunii Vest pentru exercitiul financiar 2021-2027. In premiera, Regiunea Vest devine astfel prima din cele opt regiuni din Romania…

- In perioada 10-12 mai 2022, delegația Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condusa de ministrul Marcel-Ioan Boloș, a purtat la Bruxelles discuții cu mai mulți reprezentanți ai Comisiei Europene in vederea validarii masurilor propuse de Romania, pentru evitarea posibilelor riscuri…

- „Aprobarea Acordului de Parteneriat 2021-2027 intra in linie dreapta pentru investitii europene de 30,45 miliarde euro. A fost agreata schema de Ajustare a Preturilor. Adica o injectie de minim 700 milioane euro de care economia romaneasca are nevoie pentru deblocarea santierele de constructii. In cea…