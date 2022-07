Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare economico-sociala a Vaii Jiului, cu un buget alocat de peste 230 de milioane de euro, a informat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Strategia de dezvoltare economica, sociala si de mediu a Vaii Jiului (2022 – 2030) se afla pe masa Guvernului. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritațile administrației publice…

- Guvernul le da inapoi romanilor 50 de bani din prețul la litrul de benzina sau de motorina. Este vorba de o decizie de compensare, cu caracter provizoriu. Decizia a fost aprobata in ședința de Guvern de joi, 23 iunie 2022. „Guvernul Romaniei continua sa implementeze masurile de protejare a cetatenilor…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polone privind Cooperarea in Domeniul Industriei de Aparare, semnat la Varsovia, la 3 martie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polone privind Cooperarea in Domeniul Industriei de Aparare, semnat la Varsovia, la 3 martie 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Deputatul USR Cristina Pruna precizeaza, intr o postare pe pagina sa de Facebook, ca a ajuns sa plateasca tarif social la energie electrica, criticand masurile luate de Guvernul Romaniei, pe care le considera haotice si fara sens. "Cum am ajuns sa platesc tarif social la energie electrica. Masurile…

- PSD și PNL au organizat, separat, doua evenimente uriașe in care și-au prezentat bilanțul primelor 6 luni de guvernare comuna. La polul opus, Alianta pentru Unirea Romanilor a prezentat un asa numit contra-bilant al PSD la Palatul Parlamentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Aprobarea Acordului de Parteneriat 2021-2027 intra in linie dreapta pentru investitii europene de 30,45 miliarde euro. A fost agreata schema de Ajustare a Preturilor. Adica o injectie de minim 700 milioane euro de care economia romaneasca are nevoie pentru deblocarea santierele de constructii. In cea…