- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca nu se vor impozita titlurile de stat si a marturist ca la un moment dat s-a pus in discutie ca masura de ultim moment.Intrebat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, despre impozitarea titlurilor de stat, ministrul Finantelor…

- Intrebat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, despre impozitarea titlurilor de stat, ministrul Finantelor a infirmat. ”Sunt foarte sincer, masurile acestea, cand le enuntam la modul general toata lumea e de acord cu ele, cand patrundem in detaliu (..) atunci lumea incepe sa nu le…

- MInistrul Finantelor a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca daca ANAF nu ar fi fost de-a lungul timpului slabit, ar fi fost o institutie puternica, el aratand ca ” prin masurile care au fost luate de-a lungul timpului, i s-au limitat anumite puteri si responsabilitati”.…

- Ministrul Finantelor a declarat, in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, daca banii din PNRR pentru spitale sunt pierduti, ”Daca ne referim la termenul efectiv de implementare a acestor proiecte, adica putem realiza cele 26 de spitale pana in 31 august 2026? Suntem totusi in 2023.…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca ANAF se va reorganiza, iar acest plan in curand va fi aprobat la propunerea Ministerului de Finante in Guvernul Romaniei si vor intra pe o traiectorie normala. Ministrul a mai spus ca, desi avem bani alocati de la Comisia Europeana pentru ca digitalizarea…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar mai mare decat in 2022, cu venituri in creștere, dar și cu cheltuieli mai mari ca procent din PIB. Execuția bugetului general consolidat in primele șapte luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 38,6 miliarde de lei, respectiv 2,43% din PIB fața de…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania se afla la rascruce de drumuri, iar mult criticata ordonanta de urgenta pregatita de catre Guvern, botezata in spațiul public „ordonanta austeritatii”, aduce cu sine si descentralizarea serviciilor publice, regionalizarea anumitor servicii publice.…

- Marcel Bolos a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca va fi majorat impozitul pentru microintreprinderi. “Ca sa lamuresc aceasta problema. Am vazut ieri, din pacate, si regret nespus ca din Ministerul Finantelor Publice a aparut un proiect de ordonanta de urgenta total neadevarat.…