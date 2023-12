Stiri pe aceeasi tema

- PNL nu sustine recompensarea celor care denunta faptele de evaziune fiscala, a declarat marti deputatul liberal Florin Roman. „Este o alta decizie luata de Grupul fiscal, impreuna cu conducerea partidului, pe care i-am comunicat-o ministrului de Finante, ca in actuala forma nu sustinem acel proiect…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea a participat, astazi, la intalnirea Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania AMR , in cadrul careia au fost discutate o serie de solicitari si probleme cu care se confrunta autoritatile municipale in implementarea legislatiei existente si in derularea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma, miercuri seara, ca reforma jocurilor de noroc este un imperativ, industria – care are o forta economica uriasa – avand nevoie de un regim juridic mai riguros. Ministrul anunta ca vanzarea de alcool va fi interzisa in salile de jocuri de noroc. Documentul va…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat miercuri, 4 octombrie, ca reforma jocurilor de noroc este obligatorie și ca este nevoie de un regim juridic mai serios. „Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic…

- Marcel Boloș anunța prima rectificare de anul acesta, ce ar trebui sa aduca si majorarea deficitului bugetar de la tinta de 4,4%, pe care a fost construit bugetul pe 2023. Ministerul Finantelor a pregatit un proiect de ordonanta care prevede posibilitatea de a prelua la Fondul de rezerva al Guvernului…

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…

- Reprezentanții Uniunii Naționala a Consiliilor Județene, Asociației Municipiilor, Asociației Orașelor și Asociației Comunelor din Romania au participat la o serie de discuții cu premierul Marcel Ciolacu, principalul subiect fiind impactul masurilor de reducere a cheltuielile bugetare, dar și de consolidare…

