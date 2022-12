Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a convocat o reuniune joi pentru a „discuta (…) posibile masuri pentru o abordare coordonata” de catre statele membre ale UE in ceea ce priveste explozia de cazuri de Covid in China, relateaza AFP. „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca joi dimineata…

- Programul Operational pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeana, suma alocata fiind de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

- In perioada 7-10 decembrie, președintele Xi Jinping a participat la primul summit China-țarile arabe, summit-ul Comisiei de Cooperare China-țarile din Golf și a efectuat o vizita de stat in Arabia Saudita.

- Comisia Europeana face prima plata in valoare de 2,6 miliarde EUR catre Romania in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența. Suma platita, in valoare de 2,6 miliarde de euro (1,8 miliarde de euro sub forma de granturi și 0,8 miliarde de euro sub forma de imprumuturi (fara prefinanțare) a fost…

- Acestea acopera mai multe reforme care contribuie la tranzitia digitala, precum si reforme in domeniile mobilitatii sustenabile, decarbonizarii, auditului si controlului, educatiei si sanatatii, precum si etapele preliminare ale reformei fiscale si ale reformei pensiilor, precizeaza CE. Sunt incluse,…

- „Am prezentat astazi Comisiei de Transporturi, din cadrul Camerei Deputatilor, evolutia principalelor proiecte de infrastructura rutiera! Astfel, de la inceputul acestui an: – au fost semnate 45 de contracte pentru modernizarea (reabilitarea) si constructia infrastructurii rutiere, cu o valoare…

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are in desfașurare o ancheta privind achiziția de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana. „Aceasta confirmare excepționala vine avand in vedere interesul public extrem de ridicat. Nu vor fi facute publice alte detalii in aceasta etapa”, se arata intr-un…