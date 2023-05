Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, expertiza Bancii Mondiale se dovedește vitala pentru implementarea reformelor pe care Romani și le-a asumat prin PNRR. Delegatia Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a convenit cu oficiali de la Bruxelles ca in REpowerEU sa existe un proiect pilot in irigatii, care sa…

- Romania a avut termen pana astazi sa trimita Comisiei Europene propunerile de modificare pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, in baza caruia tara noastra beneficiaza de o alocare de aproape 30 de miliarde de euro.

- Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la posibilitatea de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, urmare a dialogului cu reprezentanții Comisiei Europene, MIPE, in calitate de coordonator național, vine cu urmatoarele precizari:Data de 30 aprilie 2023 a…

- Romania are un sistem public de pensii deficitar, cel puțin așa arata analizele Comisiei Europene și ale Bancii Mondiale. Recentele modificari la pensiile speciale nu vor mulțumi oficialii celor doua instituții, avand in vedere ca nu s-au operat modificarile cerute și regasite in Planul Național de…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat in sedinta ca pentru perioada de programare 2021 – 2027, in cursul saptamanii viitoare mai au de luat o decizie. ”O sa va propunem un proiect de ordonanta de urgenta pentru a finaliza sistemul informatic al fondurilor europene si cu data de…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, a declarat ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu se blocheaza, „dar reformele nefacute vor costa bani”, iar Guvernul trebuie sa se trezeasca „inainte sa pierdem miliarde”. „USR avertizeaza ca Romania pierde…

- Romania a platit dobanzi in ultimul deceniu in valoare de 27 mld. de euro, echivalentul sumelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). In 2023, daca tendinta din ianuarie se pastreaza, peste 7 mld. de euro ar urma sa mearga spre dobanzile la datoria publica, care a trecut de 130 mld.…