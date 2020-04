Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, un cuplu din India și-a botezat gemenii nou-nascuți Corona și Covid, ideea numelor venind chiar de la personalul medical din centrul in care a nascut mama bebelușilor. Am nascut dupa ce am avut cateva dificultați, astfel ca eu și soțul meu am vrut sa transformam aceasta…

- La Maternitatea Bega sunt internate doua mame și copiii lor nou-nascuți. Cele doua mame sunt cu COVID-19, iar copiii lor nou-nascuți au fost testați pentru acest virus, urmand sa vina rezultatele. Este vorba despre doua lehuze care au venit la maternitate cu COVID-19, o mama de la Odobescu și una de…

- Ambasada Romaniei in Regatul Suediei a tradus chestionarul pe care autoritatile suedeze competente l-au intocmit. Prin testul de mai jos se poate face o auto-evaluare care raspunde la intrebarea daca cel in cauza se poate ingriji singur sau daca are nevoie sa contacteze serviciile medicale.Iata detaliile:Virusul…

- Poliția a sigilat, ieri, intrarea in caminul UTM in care locuia tanara diagnosticata cu noul coronavirus. La moment, in cladire, in afara de studenți se afla și doi profesori, dar și alte doua persoane din serviciul administrativ tehnic. Rectorul Universitații Tehnice, Viorel Bostan, a declarat, pentru…

- Un studiu realizat de cercetatori chinezi sugereaza ca maladia COVID-19 nu se transmite de la femeile insarcinate la nou nascuti, informeaza luni EFE. Studiul a fost publicat in revista Frontiers in Pediatrics, iar autorii descriu faptul ca patru bebelusi nascuti din mame infectate intr-un…

- Un medic din principalul focar mondial de coronavirus și-a prezentat concluziile intr-un interviu.Medicul Hu Ke, care de aproape doua luni trateaza in conditii foarte dure pacienti in stare critica din orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus, a avertizat intr-un interviu difuzat miercuri…