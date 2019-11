FOTO – Arhiva Consiliul Județean Cluj a executat, recent, lucrari de marcaje rutiere ce urmaresc asigurarea unei circulații in condiții de deplina siguranța pe nu mai putin de 14 drumuri județene, in lungime de aproape 142 de kilometri. Au fost, astfel, executate lucrari de marcaje rutiere longitudinale, axiale, de separare a sensurilor de mers, pe urmatoarele sectoare de drum: drumul județean 107F limita cu județul Alba – Luncani, pe un sector in lungime de peste 4,5 kilometri, de la kilometrul 9+860 pana la kilometrul 14+370;drumul județean 103K (DN 1) – Agarbiciu – Dangau, pe un sector in lungime…