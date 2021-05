Un numar de 18.000 de persoane au fost vaccinate pana la ora 20:00 in cele doua locatii unde se desfasoara Maratonul Vaccinarii – Editia Bucuresti, Sala Palatului si Biblioteca Nationala. Astfel, 11.296 persoane au fost vaccinate la Sala Palatului si 6.704 au fost vaccinate la Biblioteca Nationala a Romaniei, transmit organizatorii. “Medicii au fost cei […] The post Maratonul vaccinarii in Capitala: 18.000 de persoane, imunizate la Sala Palatului si Biblioteca Nationala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .