Maratonul de vaccinare se mută pe litoral. Imunizare direct pe promenada Cazinoului Constanța Maratonul de vaccinare anti-Covid de pe promenada Cazinoului Constanța va debuta pe 15 mai, campania "VENI, VIDI, VICI" incluzand și testare pentru virusul Hepatic C. Autoritățile din Constanța au anunțat ca o echipa mobila se va afla pe promenada Cazinoului Constanța intre orele 10.00 – 18.00, imunizarea urmand a se face cu serul de la Pfizer.

