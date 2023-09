Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Teatrului de Papusi din Baia Mare participa in aceste zile in Serbia la Subotica International Festival of Children’s Theatres, spectacolul baimarenilor fiind programat pentru vineri, 22 septembrie. Astfel, sambata, 23 septembrie, nu vor fi spectacole la sediul Teatrului de Papusi din str. Dacia.…

- In aceste momente, pompierii intervin in satul Sasar, unde a fost semnalat un puternic incendiu la o gospodarie. Alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta de aproximativ 20 de minute. Material in actualizare! Source

- Inca un maramuresean la Chefi la cutite. In episodul 8 al sezonului 12 din 11 septembrie s-a prezentat Marian Vida din Baia Mare. Marian are 43 de ani și este muzeograf la Muzeul Tarii Oasului din Negresti Oas. A povestit despre el ca a facut karate, a fost body guard si a facut antrenamente cu […]…

- Miercuri, 30 august, de la ora 18.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CS Magura Cisnadie, joc din cadrul primei etape a Ligii Florilor MOL. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 29-27 (16-14), dupa un meci echilibrat, intre doua dintre echipele…

- Si in saptamana 28 august – 3 septembrie Maria Tv transmite slujbe din Baia Mare. Astfel, in zilele luni, marți, miercuri, joi, vineri si sambata, incepand cu ora 18,00, iar duminica de la ora 8.30, vom putea urmari Sfintele Liturghii romano-catolice oficiate Biserica Sf. Anton (Sf. Nicolae) din Baia…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile luni, 14 august, pana la ora 14.00, in Baia Mare, strazile Rozelor si B. Stefanescu Delavrancea, din cauza unei avarii la conducta. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei…

- Daca zilele trecute anunțam faptul ca extraordinarul elev maramureșean, Traian Tuș, a fost ales șef de promoție al Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, terminand cei 4 ani de studiu cu media generala 10, acum avem o noua veste. Traian a ales Universitatea din Oxford. Dupa participarea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 13 iulie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, str. Macului (case), Aleea Maraști, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel…