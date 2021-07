Stiri pe aceeasi tema

- Sapte echipaje de politie au descins la mai multe gospodarii din satul Berchez. Politistii aveau indicii temeinice ca pe casele acestora au fost montate panouri voltaice furate din parcul situat la iesirea din Coltau. Respectivul parc a fost finantat cu fonduri EU si avea drept scop sustinerea cu energie…

- In cursul zilei de ieri, 06 iulie, in urma desfașurarii unor activitați informativ operative efectuate de catre lucratorii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare, au fost puse in executare trei mandate de percheziție domiciliara, emise de Judecatoria Baia Mare, pe raza localitații Berchez, comuna…

- In cursul zilei de marți, 6 iulie, in urma desfașurarii unor activitați informativ operative efectuate de catre lucratorii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au fost puse in executare trei mandate de percheziție domiciliara, emise de Judecatoria Baia Mare, pe raza localitații Berchez, comuna…

- Un barbat de 34 de ani a fost gasit mort in localitatea Șomcuta Mare din Maramureș, duminica dimineața, cu doua cuțite infipte in piept. Cadavrul a fost descoperit intr-o fabrica de palinca din oraș. Principalul suspect este un barbat din aceeași localitate cu victima, respectiv satul Berchez, comuna…

- ACTUALIZARE 1 Autorul crimei de la Maramureș a fost identificat și reținut de Poliție. Insa, pentru ca i s-a facut rau, a fost dus cu un echipaj al Ambulanței la Spitalul Județean de Urgența din Baia Mare. Potrivit ultimelor informatii, atat victima, Radu Farcas, cat si criminalul sunt din Berchez.…

- 17 gospodarii neelectrificate din comuna Intregalde urmeaza sa beneficieze de sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, in cadrul unui proiect finanțat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). Primaria Intregalde a lansat joi, 27 mai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP)…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau, au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, unul in comuna Crișeni și unul in comuna Varșolț, intr-un dosar penal privind comiterea unei infracțiuni de talharie.…

- Vineri, 16 aprilie, in jurul orei 20.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la un accident rutier soldat cu o victima, produs pe D.N.18. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune. Acestea erau conduse de catre un barbat de 62 ani respectiv…