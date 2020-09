Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni declanșate la frontiera de nord a țarii, aproximativ 6.000 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, marfa ce urma sa fie comercializata pe…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au capturat aproximativ 6.000 de pachete de tigari din Belarus, transportate peste granita in colete duse in spate de catre sase persoane, care au fugit dupa somatiile efectuate, fiind trase si focuri de avertisment in plan vertical, informeaza…

- In data de 23 iulie, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației a fost declanșata o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 13.30, colegii noștri aflați in misiune de supraveghere a frontierei de stat au observat, prin…

- In cursul zilei de joi, 23 iulie, in cadrul unei intrevederi de frontiera dintre autoritațile romane și cele din Ucraina, polițiștii de frontiera maramureșeni au predat colegilor ucraineni, conform acordului de readmisie, patru cetațeni din Afganistan care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma misiunilor desfașurate la frontiera de stat, peste 34.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 402.000 lei. In cursul zilei…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au desfasurat doua actiuni pe linia combaterii contrabandei, ocazie cu care au confiscat aproximativ 17.500 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara. Intreaga cantitate de tigari,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul SPF Valea Vișeului – ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, 2.208 pachete cu țigari provenite din Belarus. Țigarile in valoare totala de 25.833 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in continuare…

- Polițiștii de frontiera suceveni au capturat, in noaptea de sambata spre duminica, aproape cinci mii de pachete de țigari, dupa o acțiune in zona de munte a județului. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, in ...