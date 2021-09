Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane care s-au ratacit, pe fondul unor conditii meteo dificile, in Muntii Ignisului, intr-o zona situata intre localitatile Baiut si Nistru, au fost recuperate de jandarmi si salvamontisti, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Maramures, mr.…

- UPDATE – Jandarmeria Maramureș: ”Cele cinci persoane au fost gasite la ora 13.00. Odata ajunse la persoanele care au solicitat sprijin, echipajele de salvare au constatat ca acestea nu prezentau urme de epuizare fizica pentru a fi necesara acordarea de prim-ajutor. Grupul era format din trei barbați…

- Salvamont Maramureș a anunțat duminica, 19 septembrie, in jurul amiezii, ca un grup de cinci persoane s-au ratacit in zona Nistru – Baiuț. ”Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș. Apelul venit prin 112 din partea unui barbat aflat intr-un grup de 5 persoane ratacite in zona Nistru – Baiuț, jud…

- In perioada 30 august – 3 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, precum și efective din cadrul subunitaților teritoriale ale inspectoratului, sprijinite de lucratori din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș, organe silvice…

- Un echipaj al Postului de Jandarmi Montan Borsa, situat la poalele Muntilor Rodnei, a sprijinit deblocarea unui autoturism cu turisti prins de aluviunile rezultate in urma ploilor torentiale, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Maramures, Radu Nicolae,…

- Politistii de frontiera de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, in cooperare cu politistii si jandarmii, au depistat, de la inceputul saptamanii, in cadrul unor actiuni de prevenire a migratiei ilegale in municipiui Timisoara, 98 de cetateni afro-asiatici, care nu isi justificau…

- Regizorul rus Vladimir Mensov, al carui film “Moscova nu crede in lacrimi” a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film strain in 1981, a murit luni de COVID-19 la varsta de 81 de ani, au declarat colegii sai de la Institutul de Cinematografie “Gherasimov” din Moscova (VGIK). “Tocmai am aflat…

- Potrivit sursei citate, cetatenii au fost avertizati prin intermediului unui mesaj de tip RO-ALERT cu privire la faptul ca in zona Castelului Peles se afla un urs.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, Daniel Chirvase, a precizat ca animalul a fost indepartat in…