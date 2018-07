Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul FCC Construccioni SA a inceput lucrarile de reabilitare a sectorului de drum surpat din Pasul Mesteacan. Costurile vor fi suportate de catre societatea amintita, dat fiind faptul ca lucrarea se afla in garantie. Interventiile vizeaza carosabilul pe tronsonul kilometric 108+800 – 108+950…

- Tatal unei fetite de nici trei ani a ajuns dupa gratii dupa ce a fortat-o pe micuta sa fumeze o tigara. Cazul revoltator a fost semnalat procurorului general din Arabia Saudita, in urma unui filmulet postat pe retelele de socializare care a scandalizat opinia publica.

- Un weekend efervescent a fost acesta pentru mai mult de 100 de copii și profesori din peste șapte județe, care au venit la Oradea sa se intreaca in binecunoscutul și amplul concurs de prevenire, desfașurat in Oradea la sfarsit de saptamana, sub genericul „Scoala fara violenta”. Sambata,…

- Un barbat fara adapost din Capitala a fost arestat preventiv dupa ce ar fi violat un baiat de 12 ani provenit dintr-o familie dezorganizata. Cazul a ajuns in atentia procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3.

- IGPR a anuntat ca recomanda cercetarea prealabila a sefului IPJ Ialomita si a altor opt persoane din conducerea politiei judetene dupa zeci de cazuri de jafuri inregistrate in comuna Sinesti."La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita s a efectuat un control de catre specialisti ai Directiei…

- Prin incheierea penala nr. 21/DL/25.04.2018, pronuntata in dosarul nr. 893/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 25 aprilie 2018, pana la data de 24 mai 2018, inclusiv,…

- Politistii din Alba au depistat in judetul Ilfov, cu sprijinul de Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, un barbat, de 46 de ani, din Blaj, urmarit international pentru trafic de droguri. La data de 23 aprilie a.c., politistii Inspectoratului de Politie…