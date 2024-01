Ministerul Apararii Naționale saluta semnarea de catre Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NATO Support and Procurement Agency / NSPA) a contractului de achiziționare in comun, a pana la 1.000 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sistemele de rachete sol-aer PATRIOT aflate in dotarea Germaniei, Tarilor de Jos, Romaniei si Spaniei. In acest sens, NSPA a atribuit un contract catre Compania COMLOG / Germania, pentru fabricarea rachetelor in Europa, care vor fi omologate printr-un acord FMS (Foreign Military Sales) tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) de catre Guvernul Statelor Unite ale Americii,…