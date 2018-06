Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Transfuzie Sanguina al Ministerului Apararii Naționale, alaturi de Institutul National de Hematologie Transfuzionala și Centrul de Transfuzie Sanguina București, organizeaza joi, 14 iunie, cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sange, un eveniment special pentru a-i sensibiliza pe…

- Ziua Mondiala a Donatorului de Sange este sarbatorita in fiecare an la 14 iunie, in tari din intreaga lume. La Constanta, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine marcheaza aceasta zi, printr un eveniment special, ce se va desfasura in data de 14 iunie 2018, ora 13:30, in Sala Remus Opreanu a Consiliului…

- Peste o suta de locuitori ai raionului Hancesti au donat sange in cadrul campaniei dedicate Zilei Donatorului. Printre ei sunt primari, medici ai spitalului raional, politisti si tineri din sate. Nicolae Burmei este donator emerit. Barbatul salveaza vieti de mai bine de 20 de ani.

- Sangele este o sursa importanta, atat pentru tratamentele planificate cat și pentru intervențiile de urgența. Iar transfuzia sangelui salveaza milioane de vieți in fiecare an, in unele cazuri, constituind unica șansa in prelungirea vieții.

- In fiecare minut, in lume, aproape 11 milioane de fumatori isi aprind o tigareta si 10 persoane mor din cauza fumatului. Cu ocazia celei de-a 21-a editii a Zilei Mondiale fara Tutun, celebrata joi de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), jurnalistii de la AFP au publicat un articol ce contine cinci…

