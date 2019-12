MApN: Misiune umanitara in Albania si revenirea in tara a echipelor de cautare-salvare

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Romania au ajuns in Albania pentru a ajuta autoritațile locale in misiunea lor de gasire a victimelor teribilului cutremur. Militarii romani au reușit sa recupereze de sub daramaturi doua persoane decedate, un cuplu, pe care salvatorii i-au gasit imbrațișați. Stare…

- Echipa de cautare-salvare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) trimisa in Albania in urma cutremurului care a zguduit aceasta tara a ajuns acolo si se va deplasa catre o localitate desemnata de autoritatile albaneze, care se afla la 40 de kilometri de Capitala, a anuntat seful…

- Romania trimite in Albania o echipa de cautare - salvare de aproximativ 50 de persoane, dupa ce a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 6,4, a spus, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "In urma cutremurului, noi am fost instiintati de catre Protectia Civila Europeana…

