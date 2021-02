Stiri pe aceeasi tema

- Militari din cadrul Fortelor Navale si Fortelor Aeriene Romane au desfasurat vineri, un exercitiu cu militari americani, in Marea Neagra, la aceasta misiune participand fregata Marasesti, patru aeronave F-16 si un elicopter IAR-330, respectiv distrugatorul USS Porter si un tanc petrolier, apartinand…

- Cariera militara de patru decenii, la final.Comandorul Tudorel Gindac, loctiitorul comandantului Flotilei Fluviale "Mihail Kogalniceanu, isi incheie activitatea in Fortele Navale, la data de 31 ianuarie 2020, punand punct unei perioade de patru decenii in care a purtat uniforma de marina.Cu acest prilej,…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) anunța ca in lunile februarie și martie 130 de militari spanioli cu 6 aeronave Eurofighter Typhoon vor vor ajunge la baza Mihail Kogalniceanu pentru misiuni de Poliție Aeriana. „Un detasament al Forțelor Aeriene Spaniole, format din aproximativ 130 de militari (piloți…

- Patru aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 86 Aeriana de la Borcea, doua avioane F-16, o aeronava fara pilot si doua de realimentare in aer din dotarea Fortelor Aeriene ale SUA dislocate in Europa - USAFE au participat, joi, la exercitiul aerian multinational Prime Accord, arata un comunicat…

- Aproape jumatate dintre membrii echipajului fregatei Regina Maria au fost diagnosticați cu Covid, in urma unei testari facute luni, in Turcia. Fregata a acostat vineri in Portul militar Constanța și a incheiat astfel, mai repede decat era planificat, misiunea NATO din Marea Mediterana. Starea primilor…

- Fregata „Regina Maria” iși incheie misiunea NATO din Marea Mediterana, mai devreme decat era planificat, dupa ce, mai mulți militari aflați la bord au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2, relateaza Mediafax.Potrivit unui comunicat de presa transmis marți de Ministerul Apararii Naționale (MApN),…