O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a decolat, duminica, de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, si a aterizat la Madrid efectuand transportul in Spania a 90.000 de masti de protectie tip FFP 2.



Potrivit unui comunicat MApN transmis duminica AGERPRES, materialele au fost predate autoritatilor spaniole cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta.



"Materialele sunt parte din rezerva de contramasuri medicale pentru epidemia de COVID-19, constituita in Romania, achizitionate de catre tara noastra pe baza unui grant in valoare de 10 milioane euro semnat…