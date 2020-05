Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește stratul exterior, studiul demonstreaza faptul ca particulele virale infectate au fost detectate pana la 24 de ore dupa contaminare. Citește și: Este OFICIAL! Purtarea mastii de protectie este obligatorie in spatiile inchise. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a vorbit la Antena 3 despre miturile legate de coronavirus. Potrivit unui studiu facut recent, daca 90% din populație utilizeaza corect masca de protecție, transmiterea virusului scade și epidemia dispare, a spus Rafila.Mituri…

- Foarte multa lume se intreaba unde sa arunce maștile și manușile folosite, fara a contamina pe altii? Primarii și reprezentanții companiilor de salubritate spun ca le putem arunca in pubelele folosite in mod normal pentru gunoiul menajer.

- In aceasta perioada, multi dintre noi am vazut masti de protectie sau manusi de unica folosinta aruncate pe strada. In cazul in care ele ajung in toaleta, devin deșeuri posibil purtatoare de virus, dar și elemente care infunda conductele de canalizare, pompele de ape uzate si blocheaza sistemele de…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis un mesaj in care susține ca maștile de protecție nu reprezinta soluția pentru oprirea pandemiei de Covid-19. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a declarat, in timpul unei conferințe de presa, ca maștile nu sunt „soluția miracol” in lupta cu…

- In contextul pandemiei de coronavirus, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti atrage atentia utilizatorilor serviciului de canalizare sa nu arunce echipamentele de protectie (manusi, masti, etc.), dupa utilizarea acestora, in vasul de toaleta sau in caminele de racord si de vizitare. Deseurile menajere…

- Avand in vedere ca serviciul de colectare, transport și sortare a deșeurilor se realizeaza chiar și in condițiile instituirii starii de urgența, facem apel catre cetațenii care utilizeaza maști și manuși de protecție, SA NU PROCEDEZE LA ARUNCAREA ACESTORA IN CONTAINERELE DESTINATE COLECTARII SELECTIVE…

- Materialele sanitare de protecție se pot transforma in adevarate pericole pentru angajații din sistemul de salubrizare, care continua sa iși desfașoare activitatea și in aceasta perioada.