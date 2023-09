Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Fotbalului va gazdui, duminica, o sesiune de autografe oferita de Helmut Duckadam cu ocazia iesirii din expozitia temporara a manusilor cu care “eroul de la Sevilla” a aparat patru penaltiuri in finala Cupei Campionilor din 1986.Iubitorii fotbalului sunt invitati sa admire pentru ultima data…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a publicat pe pagina de socializare a instituției un document ce expune modul in care Securitatea masca anchetarea deținuților politici, scrie Historia . „Incepand cu anul 1968, Securitatea a inceput sa mascheze anchetele instrumentate…

- Federația de Fotbal din Kosovo este nemulțumita de deciziile disciplinare luate de UEFA in cazul Romaniei. FRF a anunțat sancțiunile aplicate dupa incidentele meciului cu Kosovo. Federația Romana de Fotbal a fost amendata UEFA cu 52.000 de euro, iar urmatorul meci al echipei naționale de pe teren…

- FRF a anunțat sancțiunile aplicate dupa incidentele meciului cu Kosovo. Federația Romana de Fotbal a fost amendata UEFA cu 52.000 de euro, iar urmatorul meci al echipei naționale de pe teren propriu se va disputa in spatele ușilor inchise, a anunțat Federația. Meciul dintre nationala de fotbal a Romaniei…

- Președinta Ungariei, cucerita de Ardeal. Dupa Carei, București și Ținutul Secuiesc, președinta Ungariei, Katalin Novak , este intr-o noua vizita in Romania. De data aceasta, in concediu de familie. Novak a postat o fotografie pe pagina ei de Facebook și a spus: „Excursie cu familia la Gheorgheni. Vedere…

- Smiley a fost fotografiat in timp ce se deplasa cu metroul prin București. Partenerul Ginei Pistol a starnit admirația fanilor, dupa ce a ales sa mearga cu transportul in comun.Celebrul cantareț Smiley a reușit sa-și incante fanii, alegand sa calatoreasca cu metroul in București intr-o zi obișnuita.…

- Fostul portar Helmut Duckadam a dat lovitura de incepere in intrecerea rezervata junioarelor III, miercuri, la Campionatele Nationale de oina pe plaja de la Eforie Nord, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES.Cunoscut in lumea sportului ca ''Eroul de la Sevilla'', dupa ce in finala Cupei…

- Trupa britanica Coldplay va concerta la București, pe Arena Naționala, pe 12 iulie 2024. Turneul „Music of the spheres world tour” al formației Coldplay va debuta la Atena, capitala Greciei, pe 8 iunie 2024. Se va incheia pe 30 august 2024, la Dublin, in Irlanda. Fanii vor putea achiziționa tichetele…