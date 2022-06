Manifestații în SUA pentru o mai bună reglementare a armelor de foc Mii de americani au inceput sambata sa se adune pe strazile tarii pentru a demonstra in favoarea unei mai bune reglementari a armelor de foc dupa crimele recente, intre care cea dintr-o scoala din Texas care a socat Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma alatur lor pentru a reitera apelul meu catre Congres: faceti ceva”, a scris presedintele american Joe Biden pe Twitter in sprijinul protestelor prevazute la Washington si in multe alte orase. Pe 24 mai, un elev de liceu in varsta de 18 ani care avea o pusca de asalt a ucis 19 elevi si doua profesoare la o scoala primara din Uvalde, in apropiere de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La un an si jumatate dupa asaltul asupra Capitoliului SUA, o comisie de ancheta parlamentara l-a acuzat pe fostul președinte american Donald Trump de complot care viza mentinerea lui la putere a informat AFP, preluata de Agerpres. Pe 6 ianuarie 2021, susținatorii lui Donald Trump au atacat Capitoliul,…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Donald Trump, este acuzat in Congres ca a orchestrat „o tentativa de lovitura de stat" prin asaltul de la Capitoliu, relateaza BBC. Este vorba de prima ancheta in legatura cu evenimentele din 6 ianuarie 2021, cand sustinatorii lui Trump, instigati de presedinte,…

- Tarile occidentale trebuie sa se pregateasca de „un razboi de uzura” pe „termen lung” in Ucraina, a avertizat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la Washington, dupa o intrevedere cu presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. „Trebuie sa fim pregatiti pe termen lung. Pentru ca ceea…

- Un barbat inarmat cu o pușca a deschis focul miercuri in interiorul unei cladiri medicale din Tulsa, Oklahoma, ucigand patru persoane, a declarat poliția, in cea mai recenta serie de impușcaturi in masa din Statele Unite. „In acest moment avem patru civili morți”, a spus adjunctul șefului poliției…

- Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri, intr-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul este si el mort, noteaza AFP, citat de Agerpres . „Putem confirma ca patru persoane au murit, printre care atacatorul”, intr-un atac…

- Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri intr-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul este si el mort, noteaza AFP. „Putem confirma ca patru persoane au murit, printre care atacatorul”, intr-un atac armat la spitalul…

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Casa Alba a dezmintit duminica speculatiile privind o posibila vizita a presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul turneului in Europa din urmatoarele zile, transmite dpa.“Deplasarea se va concentra pe continuarea strangerii randurilor intregii lumi in sprijinul poporului ucrainean…