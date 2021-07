Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden ”indeamna regimul cubanez sa-si auda poporul” si ”apelul vibrant al acestuia la libertate”, intr-un comunicat difuzat luni de Casa Alba, la o zi dupa manifestatii antiguvernamentale istorice in Cuba, relateaza AFP. ”Statele Unite indeamna regimul cubanez sa-si…

- Rusia a avertizat luni impotriva oricarei 'ingerinte straine' in criza care zdruncina in prezent Cuba, tara aliata a Moscovei unde autoritatile se confrunta cu manifestatii de o amploare considerata istorica impotriva puterii comuniste, relateaza AFP. 'Consideram drept inacceptabila orice…

- SUA au declarat ca sunt gata sa dea un raspuns corespunzator acțiunilor nechibzuite sau agresive ale Rusiei. Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a declarat ca Washingtonul urmarește relații stabile și previzibile cu Rusia, dar daca Moscova continua sa se comporte agresiv, Statele Unite iși rezerva…

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris va merge, vineri, la granita cu Mexicul, oprindu-se si in El Paso, Texas, impreuna cu ministrul mexican de Interne, Alejandro Mayorkas, a declarat o sursa citata de Reuters. Harris face eforturi in cadrul administratiei presedintelui Joe Biden…

- Statele Unite, Uniunea Europeana si Marea Britanie au impus, luni, sanctiuni impotriva unor oficiali si entitati din Belarus, cerand regimului Aleksandr Lukasenko sa inceteze "practicile represive", conform...

- Dupa un summit SUA-Rusia apreciat drept „constructiv”, Washingtonul „pregatește”noi sancțiuni impotriva Moscovei, pe care o acuza ca l-a otravit pe opozantul lui Putin, Alexei Navalnii, a anunțat duminica, 20 iunie, consilierul lui Joe Biden pentru securitate naționala, Jake Sullivan. „Pregatim o alta…

- Statele Unite au confirmat o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Statele Unite impun o serie de noi sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea unui avion international pentru a fi arestat jurnalistul de opozitie Roman Protasevici. Astfel, din 3 iunie, vor intra in vigoare masuri punitive impotriva a noua intreprinderi de stat.