Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva discursuri, protestul dreptei s-a incheiat odata cu inceperea ploii, iar participantii la evenimentul "Unite the Right 2" au fost escortati de politisti inapoi in Virginia.

