Manifestari prilejuite de Ziua Nationala pentru sarbatorirea martirilor Brancoveni la Manastirea din Lumina-judetul Constanta

Viorel Coifan merge în concediu și-l lasă la muncă pe Radu Țoancă

Se face mare tam-tam pe seama listelor PSD și PNL pentru alegerile locale. Ce caută X pe listă și de ce a fost uitat Y sunt ... The post Viorel Coifan merge în concediu și-l lasă la muncă pe Radu Țoancă appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]