Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul nu are incredere in asigurarile Kievului ca sistemele americane de rachete cu lansare multipla HIMARS, in cazul aprovizionarii lor, nu vor fi folosite pentru atacuri pe teritoriul Rusiei, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, relateaza Interfax.…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca forțele nucleare ale Rusiei desfașoara exerciții in provincia Ivanovo, la nord-est de Moscova, a informat agenția de presa Interfax.Divizia Teikovskaia a Forțelor Strategice de Rachete (RVSN), ca parte a exercițiului, efectueaza manevre pe rutele de patrulare…

- Forțele nucleare ale Rusiei desfașoara manevre militare „intense” in provincia Ivanovo, situata la nord-est de Moscova. In cadrul acestor exerciții sunt implicate inclusiv sisteme mobile lansatoare de rachete nucleare intercontinentale balistice, precizeaza agenția rusa Interfax, preluata de Reuters.

- Fortele nucleare ruse vor efectua exercitii militare in regiunea rusa Ivanovo, anunta Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters . Aproximativ 1.000 de militari participa la manevre intense cu 100 de vehicule, inclusiv lansatoare de rachete balistice intercontinentale (ICBM) de tip Yars, potrivit…

- „Vom continua sa ajutam Ucraina (...) cu arme, financiar si umanitar, pana ne vom atinge obiectivul pe termen lung care trebuie sa fie intarirea Ucrainei astfel ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa va atace”, a spus premierul britanic, informeaza Reuters .Londra a trimis deja pana acum ajutoare militare…

- Statele Unite au „informatii foarte credibile", conform carora Rusia va incerca sa anexeze regiunile separatiste din estul Ucrainei la mijlocul lunii mai. Conform acestora, ar exista si planuri pentru crearea unei „republici populare" si la Herson, pentru o eventuala anexare, de asemenea, la Rusia.…

- Razboi in Ucraina ziua 15. Negocierile pentru pace bat pasul pe loc, la mai bine de doua saptamani de la invazia rusa in Ucraina. Daca cele cateva runde nu au avut succes, parțile iși pun speranța in intalnirea dintre miniștrii de externe. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean…

- Fortele rusesti au preluat sambata controlul asupra unei mari baze militare din apropierea orasului ucrainean Herson, potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, in comentarii transmise de Interfax, relateaza DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…