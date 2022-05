Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa in Marea Baltica a inceput joi manevre navale pentru a studia capacitatile NATO in aceasta regiune, chiar in ziua in care Finlanda si-a anuntat decizia de a adera la Alianta Nord-Atlantica.

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto si premierul Sanna Marin si-au anuntat sprijinul pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica, afirmand ca "Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO", potrivit unui comunicat comun, emis joi, citat de CNN. "In aceasta primavara, a avut loc o discutie…

- Aderarea la NATO este cea mai buna optiune pentru Finlanda pentru a-si garanta securitatea nationala, a apreciat marti comisia de aparare din Parlament, inainte de decizia Finlandei din zilele urmatoare de a-si depune sau nu candidatura pentru intrarea in Alianta Nord-Atlantica. Apartenenta Finlandei…

- Un elicopter militar rus a patruns, pentru scurt timp, miercuri dimineata, in spatiul aerian al Finlandei, in contextul tensiunilor generate de planul Guvernului de la Helsinki privind aderarea la Alianta Nord-Atlantica. „Aparatul a fost un elicopter de tip Mi-17, iar presupusa patrundere in spatiul…

- Statele Unite sunt decise sa ”mute muntii din loc” pentru a face ca Ucraina sa castige impotriva Rusiei, a dat asigurari marti secretarul apararii american Lloyd Austin, in fata reprezentantilor din 40 de tari aliate – miniștri ai apararii și șefi ai statelor majore ale apararii – reuniti la baza aeriana…

- Avertismentul a fost lansat joi de vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev, scrie Tass. Suedia și Finlanda ar putea lua in urmatoarele saptamani o decizie privind cererea de aderare la Alianța Nord-Atlantica. Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir…

- Decizia vine dupa decizii similare ale firmelor de transport Ocean Network Express (Singapore), Hapag Lloyd (Germania) si MSC (Elvetia).Gigantul danez a precizat ca suspendarea vizeaza toate porturile rusesti si nu va include livrarile de echipamente medicale, ajutoare umanitare si produse alimentare."Deoarece…

- Rusia a denuntat vineri eforturile Occidentului de a include Finlanda si Suedia, tari cunoscute pentru neutralitatea lor, in Alianta Nord-Atlantica, si a avertizat asupra consecintelor grave ale aderarii acestor tari la NATO. ”Este clar ca intrarea Finlandei si Suediei in NATO, care este in primul rand…