- Soferul unei masini inmatriculate in Romania, in care se aflau sase pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera si triajul epidemiologic, pentru a nu intra in carantina. Acesta a intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii…

- Trei afgani, doi turci si un sirian au fost depistati de catre politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granita folosind documente de calatorie romanesti, respectiv austriece care apartineau altor persoane, potrivit unui comunicat al de Inspectoratul Teritorial al Politiei de…