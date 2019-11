Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Nicolae Robu a fost pacalit de subalterni cu o explicație incredibila privind paranghelia din Piața Traian. Muzica lautareasca este o recompensa pentru cei care locuiesc in zona și au fost puși sa pazeasca „obiectivele” de acolo. Robu spune insa NU manelelor și fumului de mici!

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, lovește cu o noua decizie cu cantec. In weekend, in cadrul unui eveniment organizat in Piața Traian din Timișoara pentru promovarea produselor locale, din boxe au rasunat manele și ....dedicații date live pentru primarul Timișoarei.Citește și: ULTIMA ORA…

- Scena revoltatoare in Piața Traian din Timișoara. Nicolae Robu anunța, in urma cu cateva luni, ca vrea sa schimbe fața zonei. Astfel, in aceasta vara, la ideea lui Ionuț Nasleu, directorul Piețe SA, a fost deschis un targ care ar fi trebuit sa fie cu produse tradiționale. In realitate, de atunci sunt…

- Ceea ce era de asteptat s-a intamplat. Piata Traian incepe sa rasune a manele si dedicatii, in cadrul asa-zisului “Targ de Produse Traditionale”, organizat in aceasta locatie de catre Ionut Nasleu, sfatuitorul primarului Nicolae Robu si prietenul interlopilor din oras. Si astfel, Timisoara a mai facut…

- Legaturile dintre directorul de la Piețe SA Timișoara, Ioan Nasleu, cel cu care Nicolae Robu a fost, anul trecut, in concediu, in SUA, și liderul interlop Lucian Boncu a continuat și dupa momentul in care primarul Timișoarei anunța ca ”Ionuț” i-a promis ca nu mai are contacte cu aceștia. Va reamintim…

- Ancheta continua in dosarul DIICOT in care Lucian Boncu și alți membri ai gruparii sale au fost arestați preventiv pentru ca au sechestrat și batut un barbat acuzat ca ”a facut șmen” la aparatele din casino-ul Champions de pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara și a caștigat 80.000 lei. Conform probelor,…

- Romanul impuscat in in stil mafiot marti, 10 septembrie, in Costa Rica, a fost “caraus” de cocaina pentru un periculos clan interlop din Timisoara profilat pe traficul international de droguri. Barbatul, pe nume Ionut George Otelac, este originar din Oradea si a fost racolat imediat dupa terminarea…