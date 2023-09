Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile grupului au urcat in primele sase luni cu 14,8%, la 695,6 milioane lei, fata de perioada similara a anului trecut. ”Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din Romania, si-a continuat cresterea in primele sase luni din 2023, cu vanzari de 695,6 milioane lei,…

- Simona Halep a fost lovita zdravan in urma scandalului de dopaj, dar, surprinzator, nu a pierdut unul dintre cei mai importanți sponsori, o companie foarte sensibila cand este vorba despre dispute de acest gen. Sportiva s-a afișat la interviul de acum doua zile avand pe ea o bluza pe care se vedea sigla…

- Jeff Bezos a adaugat recent la portofoliul sau imobiliar o vila de lux pe malul apei pe celebra insula Indian Creek, pe care a cumparat-o pentru 68 de milioane de dolari. Indian Creek este cunoscut si sub numele de „Billionaire Bunker” si a fost sau este casa unor celebritati precum Carl Icahn, Tom…

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg. In raportul sau pe luna august cu privire la piata petroliera…

- Simona Halep este inscrisa pe lista preliminara de la US Open 2023, dar șansele ei de a participa la aceasta competiție sunt mici, in condițiile este in continuare suspendata și nu a primit verdictul de la tribunalul Sport Resolutions. Jucatoarea din Romania va rata astfel șansa de a lupta pentru cel…

- 11 femei din sudul Indiei ce colecteaza deșeuri in viața de zi cu zi au pus bani deoparte in luna iunie pentru a cumpara un bilet la loterie. Saptamana trecuta, au aflat ca au caștigat premiul cel mare de 100 de milioane de rupii – 1,2 milioane de dolari, scrie BBC.

- Un bilet vandut in California la loteria americana Powerball i-a adus miercuri seara unui norocos sau unei norocoase un castig de un miliard de dolari, transmite AFP. ”California are un nou MILIARDAR Powerball”, a scris pe Twitter compania de stat care administreaza loteria in acest stat din sud-vestul…

- Unele dintre armele trimise Ucrainei de unele țari Occidentale au fost inutilizabile, iar contractele de sute de milioane de dolari platite in avans nu au fost inca onorate, informeaza New York Times, care citeaza documente guvernamentale ucrainene.Ucraina a platit contractanților sute de milioane…