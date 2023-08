Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, cand au refuzat propunerea de 70 de milioane de euro de la Paris Saint-Germain, Pep Guardiola și conducatorii lui Manchester City i-au promis lui Bernardo Silva (28 de ani) ca nu vor sta in calea transferului in acest an. Dar vor sa-l pastreze și acum, cu un salariu substanțial marit de…

- FC Barcelona a transmis un mesaj pentru Pep Guardiola imediat dupa finala Champions League caștigata de Manchester City, echipa antrenata de spaniol, cu Inter, scor 1-0. Guardiola a cucerit al treile trofeu Champions League din cariera. Pe primele doua le-a caștigat pe banca Barcelonei, in 2009 și 2011.…

- Manchester City a castigat in premiera trofeul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul. Pentru City sezonul 2022/2023 este unul istoric, in care a reusit tripla campionatul…

- Finala UEFA Champions League va fi gazduita de Stadionul Olimpic „Ataturk" din Istanbul – sambata, 10 iunie, de la ora 22:00, arena in care echipa italiana Inter Milano va intalni formatia britanica Manchester City. Mijlocasul spaniol Sergi Busquets, de la FC Barcelona, l-a avertizat pe antrenorul Pep…

- Joao Cancelo (29 de ani), fundașul lateral imprumutat de Manchester City la Bayern Munchen, nu va ramane in Bundesliga. Are șanse mici sa mai evolueze și pentru englezii, fiind pus pe lista de transferuri. Portughezul nu i-a convins pe nemți in cele 6 luni petrecute la Bayern, iar campionii Bundesligii…

- Bernardo Silva, 28 de ani, MVP miercuri, a ajuns la 100 de goluri in cariera, 55 la Manchester City, fiind doar al treilea fotbalist din istorie cu „dubla” contra lui Real Madrid in semifinalele Ligii. Guardiola nu ține jucatorii care vor sa plece. Pe el nu l-a lasat, deși Barcelona insista de un an…

- Bernardo Silva e pregatit sa o paraseasca pe Manchester City, dupa șase ani pe Etihad, pentru a-i lua locul lui Lionel Messi la PSG. De luna trecuta, este limpede. Lionel Messi nu iși prelungește contractul cu Paris Saint-Germain. Dupa doua sezoane pe Parc des Princes, in care nu a caștigat Liga Campionilor…

- Eduardo Camavinga (20 de ani) s-a refacut dupa lovitura la genunchi primita in meciul cu Getafe de sambata, 1-0, și este apt de joc pentru returul Champions League cu Manchester City de miercuri. Manchester City - Real Madrid se joaca miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV…