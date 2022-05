Stiri pe aceeasi tema

- Wolves ar primi un megabonus, negociat la vanzarea lui Diogo Jota, in 2020, daca Liverpool caștiga campionatul. Dar ar pierde pana la 2,6 milioane E din drepturi TV, daca pica in clasament. Liverpool - Wolverhampton, duminica, 22 mai, ora 18:00Manchester City - Aston Villa, duminica, 22 mai, ora 18:00…

- Mikel Arteta (40 de ani), antrenorul lui Arsenal, a criticat arbitrajul dupa infrangerea cu Tottenham, 0-3. Antonio Conte (52), „principalul” de pe banca rivalei londoneze, i-a raspuns: „Se plange foarte mult”. Joi seara, Tottenham a obținut o victorie cruciala in lupta pentru locul 4, ultimul din Premier…

- Manchester City a profitat de remiza inregistrata de Liverpool in meciul cu Tottenham și s-a desprins in fruntea clasamentului. Echipa pregatita de Pep Guardiola s-a impus cu 5-0 impotriva celor de la Newcastle, intr-un meci disputat dumnica, pe teren propriu, in etapa cu numarul 36 din Premier League.

- Liverpool a caștigat in deplasare cu Arsenal, scor 2-0, intr-un meci restant din etapa #27 din Premier League. „Cormoranii” au ajuns la 69 de puncte și sunt la o lungime in spatele liderului Manchester City. Arsenal a ramas pe locul 4, ultimul ce duce in Champions League, cu 51 de puncte in 27 de partide…

- Liverpool s-a apropiat la un singur punct de liderul Manchester City, dupa ce s-a impus pe terenul celor de la Arsneal, cu scorul de 2-0, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 27-a din Premier League.

- Tottenham a pierdut cu Burnley, scor 0-1, intr-un meci restant din etapa cu numarul 13 din Premier League. Dupa meci, Antonio Conte, antrenorul londonezilor, a fost foarte nervos și a lasat de ințeles ca ar putea parasi echipa in perioada imediat urmatoare. Tottenham a ramas pe locul 8 dupa aceasta…

- Liverpool a surclasat-o pe Leeds, scor 6-0, intr-o partida restanța din cadrul etapei cu numarul XIX din Premier League. Succesul duce trupa lui Jurgen Klopp la doar trei puncte in urma liderului Manchester City, iar lupta pentru titlu este mai deschisa ca oricand in acest sezon.

- Liverpool s-a impus fara emoții in meciul restant cu Leeds de acasa, scor 6-0, și s-a apropiat la numai trei puncte de liderul Manchester City. „Cormoranii” nu au avut niciun fel de probleme in restanța cu Leeds, rezolvand meciul inca de la pauza. Liverpool - Leeds, 6-0 Golgheterul lui Liverpool și…