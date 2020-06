Mâncarea superstar a crizei corona Spam. Nu e vorba de mesajele electronice nedorite, ci de brandul de carne de porc și vita gatita in conserve. Cererea pentru acest aliment de criza a inregistrat un adevarat boom pe tot globul. In SUA, vanzarile au crescut cu 70% in trei luni. In Marea Britanie, consumul de conserve de carne de vita „a […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

