Mânat de gelozie, un bărbat din Sibiu a distrus casa vecinului cu buldoexcavatorul. Bănuia că i-a făcut avansuri soției sale Un barbat din Sibiu a distrus casa vecinului cu buldoexcavatorul. Cazul incredibil a avut loc acum cateva zile, in localitatea Șelimbar, iar gestul omului, in varsta de 43 de ani, ar fi fost facut din gelozie. Un barbat din Sibiu a distrus casa vecinului cu buldoexcavatorul, din cauza geloziei Cei doi vecini s-au intalnit sambata seara, au stat de vorba și au consumat alcool. De la voie buna la scandal a fost un singur pas, dupa ce unul dintre ei și-a amintit ca celalalt i-ar fi facut avansuri soției sale. Manat de gelozie, barbatul de 43 de ani s-a luat la cearta cu vecinul, iar apoi a plecat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

