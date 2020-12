Mănăstirea Prislop, oază de liniște la început de iarnă Manastirea de la Prislop s-a scufundat in liniște. Pelerinii lipsesc la inceput de decembrie. Daca pana acum, inaintea sarbatorilor de iarna, la manastirea de la Prislop era forfota, acum o liniște nefireasca s-a așternut peste lacașul de cult. Doar cațiva pelerini au trecut la inceput de decembrie pragul manastirii. Biserica manastirii, edificiu din secolul al XVI-lea, a fost declarata monument istoric și este cunoscuta datorita lui Arsenie Boca. In 1948 starețul manastirii devine Parintele Arsenie Boca, iar dupa ce salașul s-a transformat in manastire de maici, a ramas ca duhovnic,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

