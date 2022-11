Mănăstirea Polovragi, loc vechi și loc nou, pentru credincioși Lumea pare ca se grabește. Deja, cum am vazut cu toții, e așteptat, mai ales prin centrele comerciale, Moș Craciun. Și nu de ieri, de azi, ci de pe la sfarșitul lunii septembrie, inceputul lui octombrie. Așa ca, va intreb: voi ce faceți de sarbatorile de iarna? Inca nu stiti daca o sa stati acasa, cu rudele, sau o sa alegeți sa petreceti cateva zile linistite intr-un loc de poveste? Nu, nu… Chiar nu vorbesc despre Poiana Brașov ori despre Valea Prahovei, unde prețurile par, mai ales cu atatea crize, sa sara pana la cer, potcovite cu nouaj’noua de oca de fier. Nu stiti unde sa imbinati mirificul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

