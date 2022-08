Mănăstirea Hadâmbu a donat o casă pentru o mamă cu cinci copii din Republica Moldova Manastirea ieșeana Hadambu impreuna cu Episcopia de Balți a achiziționat o casa pentru o familie fara posibilitați materiale, din Republica Moldova. „Cea mai mare parte din suma platita pentru casa familiei Antoci vine din partea Preacuviosului Parinte Arhimandrit Nicodim Gheorghita”, a menționat Episcopul de Balți, joi, la slujba de binecuvantare a casei. Reprezentanții Episcopiei de Balți au aflat despre situația familiei cand au mers sa ofere una din cele 30 de burse de merit ale Episcopiei, la un liceu din orașul Falești. Mama și cei cinci copii au locuit pana acum intr-o camera de camin de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

