Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare europarlamentar de la noi vrea cu orice preț sa mai obțina un nou mandat și, deja, unii dintre ei au inceput sa-și pregateasca terenul pentru alegerile din 2024. Unul dintre europarlamentarii romani a gasit o modalitate inedita de a atrage atenția asupra sa, mai ales ca dorește un nou mandat…

- Agenția Domeniilor Statului (ADS) pregatește o noua licitație, de data aceasta pentru arendarea de terenuri, dupa ce in septembrie a scos la concesionare suprafețe importante in județele Braila, Buzau și Tulcea. La momentul actual, acțiunea este la stadiul de pregatire precampanie arendare primul lot,…

- Specialiștii au emis un avertisment meteo in legatura cu ce se intampla in aceasta noapte in Romania, mai ales in Capitala. Meteorologii spun ca astazi și maine vom simți o racire destul de mare a vremii in Romania. In special locuitorii din sud-est, acolo unde vremea se va raci accentuat. De asemenea…

- Daca te regasești in situația in care nu știi cum sa acționezi astfel incat avansul dat la incheierea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare sa iți fie restituit, fie dorești sa obții daune interese provocate de nerespectarea obligațiilor asumate, trebuie sa ai in vedere semnficația promisiunii…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj Patriarhului Daniel, cu ocazia implinirii a 15 ani de cand a fost instalat in funcție. „In toata aceasta perioada de slujire patriarhala, ati contribuit decisiv la transformarea Bisericii Ortodoxe Romane intr-o institutie dinamica, deplin angajata in viata…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a solicitat sambata ca responsabilii de suspendarea zborurilor aeronavelor Blue Air sa plateasca pentru costurile necesare repatrierii romanilor afectati de aceasta situatie, care au fost preluati de aeronave TAROM. “Este problema unei companii private. Noi ne-am ocupat,…

- Cum a ajuns sa coste un loc de parcare din Tulcea suma de 100.000 de lei. Viitorul posesor al locului de parcare are doar cateva zile la dispoziție ca sa achite intreaga suma, iar in cazul in care nu o face va pierde, il va pierde. Se pare ca, la mijloc, nu este vorba de […] The post Cum a ajuns sa…

- Nicușor Dan a gasit vinovatul pentru accidentul in care un copil a fost grav ranit in incinta Primariei Capitalei! Edilul spune ca l-a concediat pe șeful Serviciului Sanatate și Securitate in Munca din cadrul Primariei Municipiului București, ”pentru deficiențe in activitate”, și susține ca este posibil…