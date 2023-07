Managerul Spitalului Municipal din Urziceni, medicul si asistenta de garda, sanctionati dupa ce o tanara a nascut in fata spitalului

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 24 de ani a nascut, luni, pe trotuarul din fața Spitalului din Urziceni, din județul Ialomița. O ancheta a fost declanșata la unitatea medicala, scrie Libertatea. Ea nu ar fi fost primita la camera de garda, deși travaliul se declanșase cu 15 minute inainte. Din fericire, femeia a dat naștere…

