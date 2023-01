Stiri pe aceeasi tema

- Aerogarile din estul tarii sunt singurele care au depasit anul trecut nivelul de trafic din 2019. Numarul pasagerilor de la Iasi din luna decembrie a fost peste asteptari Anul 2022 s-a incheiat, consemnand un record peste asteptari in privinta traficului de pasageri pe Aeroportul Iasi. Asa cum am…

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…

- 2022 a fost anul recordurilor in recrutare, cu peste 400.000 de locuri de munca disponibile pe platforma de recrutare online BestJobs și 5,5 milioane de candidați care au cumulat peste 8 milioane de aplicari in cautarea unui job nou, aratand cel mai mare interes din ultimii cinci ani. Datele BestJobs…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, arata cu degetul catre liderii Schengen, inca din 2015, atunci cand ii numea ipocriți și corupți. „Astazi vedem ca toți demagogii spațiului Schengen și ai curațeniei și forței statelor din spațiul Schengen constanta ca instituția s-a prabușit pur și simplu.…

- Ambasada SUA a deschis, ieri, in incinta Bibliotecii Astra din Sibiu un nou American Corner, centru care promoveaza valorile culturale și democratice comune ale Statelor Unite ale Americii și Romaniei. Acesta este al 10-lea centru din programul American Corners, care le include și pe cele din: Bacau,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, luni seara, dupa ce premierul ungar Viktor Orban s-a afisat cu un fular avand harta Ungariei Mari, ca institutia a transmis ambasadorului Ungariei la Bucuresti dezaprobarea ferma fata de gestul oficialului ungar. ”Ca urmare a afisarii Prim-ministrului…

- La inceputul lunii noiembrie, la nivel național, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 mld. EUR., potrivit datelor publice analizate de specialiștii ONV LAW. Acestea se afla in diverse stadii, unele fiind aproape…

- ”La inceputul lunii noiembrie, la nivel national, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 miliarde euro”, potrivit datelor publice analizate de specialistii ONV LAW, care arata ca acestea se afla in diverse stadii,…