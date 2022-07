Cliff Scholes lanseaza On My Mind, o piesa ca un paradox

Cliff Scholes lansează marți, 26 iulie, „On My Mind”, o piesă despre dragoste, despărțire și toate sentimentele care apar și care par copleșitoare. Ca o incursiune într-o poveste de dragoste ajunsă la final, „On My Mind” este ca o alinare în momente de cumpănă. „On My Mind” reușește să combine… [citeste mai departe]