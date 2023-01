Managerii de companii estimează o inflație ridicată în următoarele trei luni Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, cresterea accentuata a preturilor in comertul cu amanuntul si relativa stabilitate a activitatii si a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul anchetei de conjunctura din luna ianuarie 2023, managerii din industria prelucratoare preconizeaza, pentru urmatoarele trei luni, relativa stabilitate a volumului productiei (sold conjunctural 0%). Referitor la numarul de salariati se estimeaza relativa stabilitate, soldul conjunctural fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

