Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul Mobexpert și acționar majoritar la echipa de fotbal Rapid, va prelua controlul asupra unui trust important de presa.Mai exact, este in curs de a transforma in active creanța la Mediafax Group, pe care a preluat-o la inceputul anului de la ING. Dan Șucu…

- Aeroportul Baneasa se redeschide luni, 1 august, cand se aniverseaza 110 ani de la inaugurare. Reabilitarea a costat 11 milioane de euro, iar trei companii aeriene sunt pregatite sa inceapa cursele aeriene incepand cu toamna anului in curs.Aeroportul Baneasa este considerat al treilea cel…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu susține, intr-un comentariu la o postare de pe Facebook, ca doar 10 la suta dintre antreprenorii romani sunt antreprenori adevarați, restul fiind „babuini-antreprenori”.Raspunzand unui comentariu care arata ca „100% din ce caștiga bugetarii produc privații”,…

- Un vlogger american care s-a mutat recent in Mamaia posteaza pe contul sau de TiTok filmari in care lauda zona și prețurile.Din denumirea contului sau, "Oops, I moved again", se ințelege ca obișnuiește sa se mute des. In descriere, americanul menționeaza ca și-a lasat cei 200.000 de dolari…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni, 27 iunie, eliberarea primului numar de inmatriculare verde și a amintit, intr-o postare pe Facebook cine le poate solicita."Acesta este primul numar de inmatriculare verde eliberat.De ce verde? Fiindca poți face diferența! Protejeaza și…

- David Popovici este omul momentului in sportul romanesc, dupa ce a cucerit doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta.La doar 17 ani, el a fost asaltat de oferte din strainatate,in special din SUA, dar a preferat sa ramana in Romania și sa-și continue activitatea…

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile…

- Schimbarea sistemului fiscal de la cota unica la impozit progresiv a fost asumata de liderul PSD Marcel Ciolacu, insa a fost gandita de economistul Cristian Socol, susțin surse politice pentru ziare.com.Economistul Cristian Socol este unul dintre ganditorii de stanga din Romania, fiind un…