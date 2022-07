Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de terase din statiunea Mamaia spun ca acesta este cel mai slab sezon estival din ultimii zece ani. De departe, preturile uriase și serviciile proaste au reprezentat motivele pentru care turistii au ales alte destinatii.Totodata, patronii acuza administrația locala ca, in loc sa ajute,…

- Din „perla” litoralului romanesc. stațiunea Mamaia s-a transformat in stațiunea ofertelor speciale. Si a parcarilor scumpe. Turiștii au ocolit Mamaia in acest sezon estival din cauza preturilor si a plajelor extinse.

- Se intampla in statiunea Mamaia din Constanta, care candva era denumita perla litoralului romanesc Desi este plin sezon estival, statiunea este...goala Se pare ca in acest an, turistii au ales alte statiuni de pe litoral. Imaginile vorbesc de la sine Imaginile din mai multe zone ale statiunii Mamaia…

- Omul de afaceri Mohammad Murad a facut o analiza a acestui sezon estival, afirmand ca este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat ca in ultima saptamana au fost pe litoral 80 – 90.000 de turisti, iar in aceeasi perioada a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat ca hotelierii nu au…

- Suntem la jumatatea verii, iar sezonul estival a inceput de mult. Romanii se duc la mare care mai de care, unii alegand litoralul romanesc, pe cand alții aleg sa plece in afara țarii. Aici, prețurile au luat-o razna, iar romanii sunt revoltați. Inca de la inceperea sezonului estival prețurile au bubuit…

- Suntem in plin sezon estival la malul marii, perioada in care in anii trecuti statiunea Mamaia era plina de turisti. Terasele erau aglomerate, cu greu gaseai un loc la masa pentru a servi cina, iar la autoserviri erau cozi destul de mari. Anul acesta bate vantul in statiunea Mamaia, iar putinii turisti…

- Mamaia pierde aproximativ 20 de procente din turistii care se cazau in statiune in 2019, in timp ce Eforie Nord conduce, in acest sezon, topul statiunilor preferate, fiind principala optiune de vacanta mai ales a familiilor cu copii datorita unitatilor de cazare in regim all inclusive din statiune,…